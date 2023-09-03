3 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Стали известны города в России, где жилье дорожает быстрее всего

В федеральной компании «Этажи» подвели итоги изменения стоимости вторичного жилья в крупнейших городах России за август 2022 года. Согласно данным, средний рост цен составил 1,8% за месяц. Об этом сообщают "Известия".

Деньги, квартира, кредит.
Деньги, квартира, кредит.
Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

По словам экспертов, наиболее заметно подорожала недвижимость в Челябинске – 1,7%. На втором месте оказался Волгоград с показателем в 1,6%. Также Казань, где стоимость «квадрата» выросла на 1,5%.

В целом в десятку самых «дорожающих» городов вошли Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Прирост цен там составил от 0,8% до 1,4%.

По прогнозам, в ближайшее время рост продолжится, после чего цены зафиксируются на новом уровне.

Ранее цены в Алтайском крае пошли вразнос.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость