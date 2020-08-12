Стали известны отрасли с максимальным риском увольнения персонала

Сферы, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные периода карантинных мер. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений или их отсутствие.
Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек — соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников.
В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, заявили в министерстве. Так, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.