Стали известны отрасли с максимальным риском увольнения персонала

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд России.

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Сферы, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные периода карантинных мер. В пресс-службе Минтруда также сообщили, что в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений или их отсутствие.

Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек — соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников.

В целом российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, заявили в министерстве. Так, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.