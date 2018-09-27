Стали известны подробности нового проекта PepsiCo на Алтае стоимостью 400 млн рублей

25 сентября компания PepsiCo Россия официально презентовала свой новый инвестиционный проект на «Рубцовском молочном заводе». Инвестор вложил более 400 млн рублей в строительство локально очистных сооружений и запуск второй линии по переработке подсырной сыворотки.

Новое высокотехнологичное оборудование позволит развивать глубокую переработку молока и получать сыворотку, которую можно использовать при выпуске других продуктов питания.

Как стало известно altapress.ru власти края предлагают PepsiCo и дальше развивать это направление на рубцовском предприятии. Увеличив уровень деминерализации сыворотки собственники предприятия смогут выпускать продукт, предназначенный для производства детского питания.

На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин

Нил Старрок,

президент компании PepsiCo Россия:

Развитие переработки сыворотки — это важное технологическое решение, которое будет способствовать расширению безотходного производства на предприятии. Оно позволит увеличить жизненный цикл молочного сырья и даст возможность использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты для производства новой продукции.

В текущем году на «Рубцовском молочном заводе» запущены в работу новые локальные очистные сооружения. По своему техническому оснащению они соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к подобным производственным объектам не только в нашей стране, но и за рубежом. Локальные очистные сооружения позволят значительно снизить экологическую нагрузку предприятия на город, заявляет руководство предприятия.

Врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов на церемонии запуска производства отметил, что капвложения в оба проекта составили около 400 млн рублей.