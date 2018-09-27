Стали известны подробности нового проекта PepsiCo на Алтае стоимостью 400 млн рублей

Новое высокотехнологичное оборудование позволит развивать глубокую переработку молока и получать сыворотку, которую можно использовать при выпуске других продуктов питания.
Как стало известно altapress.ru власти края предлагают PepsiCo и дальше развивать это направление на рубцовском предприятии. Увеличив уровень деминерализации сыворотки собственники предприятия смогут выпускать продукт, предназначенный для производства детского питания.
Нил Старрок,
президент компании PepsiCo Россия:
Развитие переработки сыворотки — это важное технологическое решение, которое будет способствовать расширению безотходного производства на предприятии. Оно позволит увеличить жизненный цикл молочного сырья и даст возможность использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты для производства новой продукции.
В текущем году на «Рубцовском молочном заводе» запущены в работу новые локальные очистные сооружения. По своему техническому оснащению они соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к подобным производственным объектам не только в нашей стране, но и за рубежом. Локальные очистные сооружения позволят значительно снизить экологическую нагрузку предприятия на город, заявляет руководство предприятия.
Врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов на церемонии запуска производства отметил, что капвложения в оба проекта составили около 400 млн рублей.