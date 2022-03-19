19 марта
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Экономика

Стало известно, что будет с ремонтом и строительством дорог в Алтайском крае на фоне санкций

Дорожная отрасль в Алтайском крае существенно не пострадает от влияния антироссийских санкций. О том, как и где закупают краевые дорожники материалы и технику, рассказал директор Барнаульского ДСУ № 4, депутат АКЗС Николай Данилин.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

Все планы в области дорожного строительства остаются без изменений — урезания финансирования дорожной отрасли нет, уверят он. У всех подрядчиков есть технические возможности исполнить уже заключенные контракты.

Что касается материалов, то здесь ситуация другая. Инертные материалы (песок, глина и щебень) в абсолютном большинстве отечественные, а почти у всех импортных есть российские аналоги.

«Тут проблем не прогнозируется. И наша компания, и коллеги заранее заготовили значительный запас инертных стройматериалов», — цитирует слова Данилина сайт АКЗС.

Спецтехника на ремонте дорог в Барнауле.
Спецтехника на ремонте дорог в Барнауле.
barnaul.org

Например, битум весь российский, а нефтеперерабатывающие заводы пока никаких рисков по росту стоимости или падению объемов производства не озвучивают. Цены на него не поднимаются, хотя обычно за две недели марта битум дорожал на несколько тысяч рублей.

А вот значительная часть спецтехники импортная и запчасти к ней подорожали в несколько раз.

«Есть проблема и с фактическим наличием комплектующих. Даже по завышенным ценам сейчас их попросту нет. Поставщики говорят, что пока в Европе нет конкретики, что относится к санкционным товарам, а что вошло в перечень исключений», — рассказал Николай Данилин.

Барнаульские дорожники успели укомплектовать технику запчастями и отремонтировать, добавил он.

«На начало сезона дорожники края укомплектованы. Есть запасы битума, щебня, горючего и техники. Рисков, что мы сорвем начало сезон дорожно-строительных работ нет», — уверен Данилин.

Парламентарий добавил, что некие риски есть, но есть и варианты решения.

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