Стало известно, где и когда можно увидеть проект генплана Барнаула

1 Как будет представлен барнаульцам проект генплана?

Общественное обсуждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, объясняли ранее в мэрии Барнаула. Это означает, что все документы, включая проект генплана и различные карты, выставят на сайте комитета по управлению муниципальным имуществом.

Кроме того, с ними можно будет ознакомиться наглядно — по девяти адресам и в определенное время (перечислены ниже). А предложения и замечания по проекту будут подавать в письменном виде.