Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Стало известно, где и когда можно увидеть проект генплана Барнаула

Комиссия по землепользованию и застройке Барнаула опубликовала оповещение о проведении общественных обсуждений проекта генплана города. На публичные слушания он выноситься не будет — желающие смогут изучить все документы на одном из сайтов горадминистрации или ознакомиться с экспозицией. Правда, времени на подачу замечаний и предложений дается немного. Рассказываем, где и когда можно ознакомиться с проектом и как подать предложения.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.
1 Как будет представлен барнаульцам проект генплана?

Общественное обсуждение — это форма заочного участия граждан в принятии решений, объясняли ранее в мэрии Барнаула. Это означает, что все документы, включая проект генплана и различные карты, выставят на сайте комитета по управлению муниципальным имуществом.

Кроме того, с ними можно будет ознакомиться наглядно — по девяти адресам и в определенное время (перечислены ниже). А предложения и замечания по проекту будут подавать в письменном виде.

2 Когда можно ознакомиться с проектом генплана?

На официальном сайте комитета по управлению муниципальным имуществом документы выставят 24 июня. Чтобы увидеть все материалы в натуре, надо прийти по обозначенным в оповещении адресам (см. ниже).

Главное — внимательно следить за датами. По некоторым адресам экспозицию откроют только на два дня.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул.
Анна Зайкова
3 С какими документами можно ознакомиться?

На общественное обсуждение выносится проект генплана Барнаула, восемь карт (например, карта планируемого размещения объектов физкультуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных объектов местного значения городского округа и другие), а также положение о территориальном планировании.

4 Как подавать предложения и замечания?

Есть три варианта подачи предложений и замечаний. Во-первых, можно обратиться через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений. Во-вторых, написать их на бумаге и отнести по адресу: ул. Строителей, 8, информационно-справочный сектор, кабинет № 14.

Третий вариант — оставить запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Предложения и замечания по проекту генплана можно подать до 15 июля, указано в оповещении о проведении общественных обсуждений.

5 Будут ли учитывать замечания и предложения?

После того, как общественные обсуждения завершатся, в течение трех дней организатор (комиссия по землепользованию и застройке) обязан составить протокол. В нем должны быть указаны предложения и замечания, а также аргументированные рекомендации организатора обсуждений, надо ли их учитывать или нет.

Заключение о результатах общественных обсуждений должно быть опубликовано на сайте мэрии.

Действующий генплан Барнаула, фрагмент.
Действующий генплан Барнаула, фрагмент.
Скриншот c сайта barnaul.org
6 Когда и где можно увидеть экспозиции генплана?

Приводим полный список адресов:

  • ул. Короленко, 65. С 24 июня по 15 июля. С 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00.
  • пр. Красноармейский, 104. 24 и 25 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
  • пр. Комсомольский, 108а. 26 и 27 июня. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
  • ул. 50 лет СССР, 12. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
  • с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 1 и 2 июля. С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
  • ул. Никитина, 60. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00;
  • с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а. 3 и 4 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
  • ул. Г. Исакова, 230. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
  • п. Научный Городок, 9. 8 и 9 июля. С 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00.
7 Где навести справки?

Комиссия по землепользованию и застройке оставила номера своих телефонов: 8 (3852) 37-14-31, 37−14−33, 37−14−35, 37−14−37.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость