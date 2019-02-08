Стало известно, как хотят реконструировать аэропорт Барнаула

8 февраля в барнаульском аэропорту представили два варианта реконструкции здания аэровокзала. По предварительным расчетам, в модернизацию аэропорта собственники вложат 2,4 млрд рублей. Работы займут около 5 лет.

Как уточнил министр транспорта алтайского края Александр Дементьев, пока собственники (авиапредприятие «Алтай», управляющее аэропортом, на 52% принадлежит правительству края и на 48% компании «Новапорт») только обсуждают проект. К весне 2019 года стороны оговорят все детали и после этого закажут проект и сметы на строительство.

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Предполагаетсячто в существующем здании разместится международный терминала справаесли смотреть со стороны Павловского тракта) пристроят новое площадью 8 тыс. кв. метров — для внутренних авиалиний.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко рассказал, что проект реконструкции нужен, потому что аэровокзал не может обеспечить комфорт пассажиров международных линий.



За последние два года пассажиропоток барнаульского аэропорта вырос с 385 тыс. пассажиров до полумиллиона. После реконструкции их число может вырасти на 10%, предполагает Архипенко.

Гендиректор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко. Иван Кузьмин.

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По оценке «Новапорта», исходя из опыта подобных проектов в других регионахреконструкция обойдется в 2,4 млрд рублей. Точная стоимость будет известна после тогокак проект пройдет госэкспертизу.Дементьев сказалчто власти готовы обсудить с архитектурным сообществом внешний облик нового здания.Также сторонам предстоит обсудить детали инвестпроекта. Дементьев не исключилчто могут измениться доли собственников. Отметим«Новапорт» давно хотел получить контроль за предприятиемно предыдущее руководство края под руководством Александра Карлина не желало уступать контрольный пакет акцийопасаясь тогочто частный инвестор не станет вести текущую социальную политику и сократит часть работников.Другой вариант — допэмиссия акций с сохранением долей собственностирассказал Дементьев.