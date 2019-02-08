Стало известно, как хотят реконструировать аэропорт Барнаула

Как уточнил министр транспорта алтайского края Александр Дементьев, пока собственники (авиапредприятие «Алтай», управляющее аэропортом, на 52% принадлежит правительству края и на 48% компании «Новапорт») только обсуждают проект. К весне 2019 года стороны оговорят все детали и после этого закажут проект и сметы на строительство.
Предполагается, что в существующем здании разместится международный терминал, а справа (если смотреть со стороны Павловского тракта) пристроят новое площадью 8 тыс. кв. метров — для внутренних авиалиний.
Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко рассказал, что проект реконструкции нужен, потому что аэровокзал не может обеспечить комфорт пассажиров международных линий.
За последние два года пассажиропоток барнаульского аэропорта вырос с 385 тыс. пассажиров до полумиллиона. После реконструкции их число может вырасти на 10%, предполагает Архипенко.
По оценке «Новапорта», исходя из опыта подобных проектов в других регионах, реконструкция обойдется в 2,4 млрд рублей. Точная стоимость будет известна после того, как проект пройдет госэкспертизу.
Дементьев сказал, что власти готовы обсудить с архитектурным сообществом внешний облик нового здания.
Также сторонам предстоит обсудить детали инвестпроекта. Дементьев не исключил, что могут измениться доли собственников. Отметим, «Новапорт» давно хотел получить контроль за предприятием, но предыдущее руководство края под руководством Александра Карлина не желало уступать контрольный пакет акций, опасаясь того, что частный инвестор не станет вести текущую социальную политику и сократит часть работников.
Другой вариант — допэмиссия акций с сохранением долей собственности, рассказал Дементьев.