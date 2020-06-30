Стало известно, как снизилась зарплата в Алтайском крае в первый месяц самоизоляции

Официально начисленная средняя зарплата в Алтайском крае составила в апреле 2020 года 28 513 рублей, по сравнению с мартом она уменьшилась на 1,6%. Такие данные приводит Алтайкрайстат на своем сайте.

По итогам апреля — первого месяца вынужденного производственного карантина в регионе — изначально прогнозировалось более глубокое падение зарплат населения — до 10%. Однако статистика скореектировала худшие ожидания. В целом за январь-апрель этого года средняя зарплата в крае составила 27 876 рублей, по сравнению с прошлым годом она подросла примерно на 8%.

В каких сферах деятельности самые большие зарплаты в крае (рублей в месяц)

Грузовые перевозки ж/д транспортом — 54 049 Деятельность трубопроводного транспорта — 52 119 Финансовая и страховая деятельность — 49 993 Производство компьютеров , электронных и оптических изделий — 45 084 Добыча полезных ископаемых — 40 015

В каких сферах деятельности самые маленькие зарплаты в крае (рублей в месяц)