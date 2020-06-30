Стало известно, как снизилась зарплата в Алтайском крае в первый месяц самоизоляции

По итогам апреля — первого месяца вынужденного производственного карантина в регионе — изначально прогнозировалось более глубокое падение зарплат населения — до 10%. Однако статистика скореектировала худшие ожидания. В целом за январь-апрель этого года средняя зарплата в крае составила 27 876 рублей, по сравнению с прошлым годом она подросла примерно на 8%.
В каких сферах деятельности самые большие зарплаты в крае (рублей в месяц)
- Грузовые перевозки ж/д транспортом — 54 049
- Деятельность трубопроводного транспорта — 52 119
- Финансовая и страховая деятельность — 49 993
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 45 084
- Добыча полезных ископаемых — 40 015
В каких сферах деятельности самые маленькие зарплаты в крае (рублей в месяц)
- Деятельность гостиниц и предприятий общепита — 15 241
- Производство мебели — 17 596
- Услуги грузовых перевозок автомобильным транспортом — 17 676
- Курьерские и почтовые услуги — 18 133
- Риэлторская деятельность — 19 657