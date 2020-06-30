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Экономика

Стало известно, как снизилась зарплата в Алтайском крае в первый месяц самоизоляции

Официально начисленная средняя зарплата в Алтайском крае составила в апреле 2020 года 28 513 рублей, по сравнению с мартом она уменьшилась на 1,6%. Такие данные приводит Алтайкрайстат на своем сайте.

Грузовые поезда.
Грузовые поезда.
Михаил Хаустов

По итогам апреля — первого месяца вынужденного производственного карантина в регионе — изначально прогнозировалось более глубокое падение зарплат населения — до 10%. Однако статистика скореектировала худшие ожидания. В целом за январь-апрель этого года средняя зарплата в крае составила 27 876 рублей, по сравнению с прошлым годом она подросла примерно на 8%.

В каких сферах деятельности самые большие зарплаты в крае (рублей в месяц)

  1. Грузовые перевозки ж/д транспортом — 54 049
  2. Деятельность трубопроводного транспорта — 52 119
  3. Финансовая и страховая деятельность — 49 993
  4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 45 084
  5. Добыча полезных ископаемых — 40 015

В каких сферах деятельности самые маленькие зарплаты в крае (рублей в месяц)

  1. Деятельность гостиниц и предприятий общепита — 15 241
  2. Производство мебели — 17 596
  3. Услуги грузовых перевозок автомобильным транспортом — 17 676
  4. Курьерские и почтовые услуги — 18 133
  5. Риэлторская деятельность — 19 657
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