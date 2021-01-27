Стало известно, как продвигается миллиардный проект «ЭкоНивы» на Алтае

Что планировалось
По крайней мере такие планы озвучивались в июле прошлого года, когда основатель холдинга Штефан Дюрр встречался с губернатором региона Виктором Томенко.
Тогда говорилось, что на проектную мощность по поголовью зарегистрированное подразделение «ЭкоНива-Алтай» намерена выйти в 2021 году.
Также в нынешнем году должна начаться разработка двух самых отдаленных земельных участков, которые находятся в Казанцево и Загайново Тальменского района. Для их обработки компания приобрела специальную технику, писал официальный сайт региона.
Что удалось сделать
Как сообщил altapress.ru Сергей Кудрявцев, директор производственного хозяйства «ЭкоНива-Алтай», к настоящему времени на объекте закончены все бетонные работы, собран металлический каркас по коровнику № 3, на площадке проведены 60% от всех земляных работ.
Также залиты точечные фундаменты под семь основных производственных корпусов, проведена электролиния, пробурена скважина.
«Информация, связанная со строительством комплекса, появится позже, ориентировочно к концу весны — началу лета», — добавил Сергей Кузнецов.
Что известно о проекте
В 2018 году «ЭкоНива» и правительство региона подписали соглашение, по которому инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать.
В октябре того же года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра могут быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.
Руководитель минсельхоза края Александр Чеботаев летом прошлого года уточнял, что компания может получить компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, поддержку по строительству животноводческих объектов в размере 25% фактических затрат.