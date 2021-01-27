Стало известно, как продвигается миллиардный проект «ЭкоНивы» на Алтае

Крупнейший производитель молока в России — компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» — не смог в полном объеме реализовать ранее намеченные планы на Алтае. Инвестор планировал к концу 2020 года запустить первый коровник на 1 тыс. голов и завести нетелей.

Что планировалось

По крайней мере такие планы озвучивались в июле прошлого года, когда основатель холдинга Штефан Дюрр встречался с губернатором региона Виктором Томенко.

Тогда говорилось, что на проектную мощность по поголовью зарегистрированное подразделение «ЭкоНива-Алтай» намерена выйти в 2021 году.

Также в нынешнем году должна начаться разработка двух самых отдаленных земельных участков, которые находятся в Казанцево и Загайново Тальменского района. Для их обработки компания приобрела специальную технику, писал официальный сайт региона.

Что удалось сделать

Как сообщил altapress.ru Сергей Кудрявцев, директор производственного хозяйства «ЭкоНива-Алтай», к настоящему времени на объекте закончены все бетонные работы, собран металлический каркас по коровнику № 3, на площадке проведены 60% от всех земляных работ.

Коровы. Животноводство. СС0

Также залиты точечные фундаменты под семь основных производственных корпусов, проведена электролиния, пробурена скважина.

«Информация, связанная со строительством комплекса, появится позже, ориентировочно к концу весны — началу лета», — добавил Сергей Кузнецов.

Что известно о проекте

В 2018 году «ЭкоНива» и правительство региона подписали соглашение, по которому инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать.

В октябре того же года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра могут быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Руководитель минсельхоза края Александр Чеботаев летом прошлого года уточнял, что компания может получить компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, поддержку по строительству животноводческих объектов в размере 25% фактических затрат.