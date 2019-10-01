В федеральном Минтруде раскрыли детали индексации пенсий, которая должна быть проведена с 1 января 2020 года, передает ТАСС .

По данным ведомства, индексация коснется 31 млн пенсионеров. Среднегодовое увеличение размера пенсии для неработающих пенсионеров с нового года составит примерно 1 тыс. рублей.

Любопытно, что индексация страховых пенсий на 6,6% для неработающих пенсионеров значительно превысит уровень ожидаемой инфляции, которая прогнозируется на уровне 3,8%.

В итоге средний размер пенсии неработающего пенсионера в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей.

С начала 2020 года планируют проиндексировать пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая соцпенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Эта индексация запланирована на уровне 7%. Повышение затронет примерно 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.