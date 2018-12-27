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Экономика
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Стало известно, какие алтайские компании заплатили больше всех налогов

10 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края перечислили в бюджеты 18,6 млрд рублей, по данным на 1 декабря. Это 15,8% от общего числа поступлений от плательщиков региона. Самым главным налогоплательщиком региона остается компания «Розница К-1», представляющая сеть «Мария-Ра», сообщили в управлении ФНС.

Александр Ракшин, гендиректор компании "Мария-Ра". "Круглый стол" по ритейлу. 2018 год.
Александр Ракшин, гендиректор компании "Мария-Ра". "Круглый стол" по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Лидеры по налогам

Топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона:

  • «Розница К-1″,
  • „Иткульский спиртзавод“,
  • „Барнаульский пивоваренный завод“,
  • „Алтай-кокс“,
  • „Бочкаревский пивоваренный завод“,
  • ПКФ 'Мария-Ра»,
  • «Кучуксульфат»,
  • «ТД БМЗ'
  • „Алтайвагон“
  • „Эвалар“.

Примечательно, что за год эта десятка не изменилась: в 2017 году эти же компании были в лидерах.

Лидеры по взносам

„Розница К-1“ больше всех заплатила и страховых взносов. Десятка крупнейших плательщиков здесь выглядит так:

  • „Розница К-1“,
  • „Алтайвагон“,
  • „Алтай-кокс“,
  • ПАО „МРСК Сибири“,
  • „Сибирь полиметаллы“,
  • „Почта России“,
  • ФКП 'Бийский олеумный завод»
  • «Новэкс»,
  • Краевая клиническая больница.

На 1 декабря эти предприятия перечислили во внебюджетные фонды 4,7 млрд рублей, это 11% от собранной в крае суммы взносов.

Лидеры по отчислениям в местный бюджет

Бюджет именно Алтайского края большего всего пополнили производители алкогольной продукции — за счет уплаты акцизов. Благодаря первой десятке плательщиков бюджет региона пополнился более чем на 11 млрд рублей. Это пятая часть всех налоговых доходов.

Топ-10 региональных чемпионов выглядит так:

  • «Иткульский спиртзавод»,
  • «Барнаульский пивоваренный завод»,
  • «Бочкаревский пивоваренный завод»,
  • «Алтай-кокс»,
  • ПФК «Мария-Ра»,
  • «Кучуксульфат»,
  • «Тейси»,
  • «Борихинский пивзавод»,
  • «Алтайавтодор»,
  • «Розница К-1».
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