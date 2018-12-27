Стало известно, какие алтайские компании заплатили больше всех налогов

Лидеры по налогам
Топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона:
- «Розница К-1″,
- „Иткульский спиртзавод“,
- „Барнаульский пивоваренный завод“,
- „Алтай-кокс“,
- „Бочкаревский пивоваренный завод“,
- ПКФ 'Мария-Ра»,
- «Кучуксульфат»,
- «ТД БМЗ'
- „Алтайвагон“
- „Эвалар“.
Примечательно, что за год эта десятка не изменилась: в 2017 году эти же компании были в лидерах.
Лидеры по взносам
„Розница К-1“ больше всех заплатила и страховых взносов. Десятка крупнейших плательщиков здесь выглядит так:
- „Розница К-1“,
- „Алтайвагон“,
- „Алтай-кокс“,
- ПАО „МРСК Сибири“,
- „Сибирь полиметаллы“,
- „Почта России“,
- ФКП 'Бийский олеумный завод»
- «Новэкс»,
- Краевая клиническая больница.
На 1 декабря эти предприятия перечислили во внебюджетные фонды 4,7 млрд рублей, это 11% от собранной в крае суммы взносов.
Лидеры по отчислениям в местный бюджет
Бюджет именно Алтайского края большего всего пополнили производители алкогольной продукции — за счет уплаты акцизов. Благодаря первой десятке плательщиков бюджет региона пополнился более чем на 11 млрд рублей. Это пятая часть всех налоговых доходов.
Топ-10 региональных чемпионов выглядит так:
- «Иткульский спиртзавод»,
- «Барнаульский пивоваренный завод»,
- «Бочкаревский пивоваренный завод»,
- «Алтай-кокс»,
- ПФК «Мария-Ра»,
- «Кучуксульфат»,
- «Тейси»,
- «Борихинский пивзавод»,
- «Алтайавтодор»,
- «Розница К-1».