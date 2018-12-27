Стало известно, какие алтайские компании заплатили больше всех налогов

10 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края перечислили в бюджеты 18,6 млрд рублей, по данным на 1 декабря. Это 15,8% от общего числа поступлений от плательщиков региона. Самым главным налогоплательщиком региона остается компания «Розница К-1», представляющая сеть «Мария-Ра», сообщили в управлении ФНС.