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Экономика

Стало известно, когда могут выставить на продажу барнаульский завод детского питания «Модест»

Около полугода может занять процедура выставления барнаульского завода «Модест» на торги. Об этом 12 апреля altapress.ru сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, решение о приватизации предприятия принято министерством имущественных отношений региона, которое его и курирует.

На производстве "Модеста".
На производстве "Модеста".
Анна Зайкова

Как рассказал Александр Большаков, Алтайпищепром только проводит ежегодный аудит предприятия и передает отчет в минимущество, которое принимает решение, приватизировать актив или нет. Подробности проверки за 2018 год руководитель ведомства разглашать не стал, сославшись на их служебное предназначение.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Могу сказать, что завод «Модест» достиг хороших показателей и его надо развивать дальше. Однако эта возможность ограничена имеющимся земельным участком.

Директор предприятия Антонида Устинова сообщила, что о планах по продаже предприятия она пока ничего не знает.

Напомним, 12 апреля стало известно, что министерство имущественных отношений Алтайского края направило депутатам регионального парламента проект постановления краевого правительства о включении завода «Модест» в план приватизации на 2018−2020 годы.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

В дальнейшем минимущества должен выбрать на конкурсной основе компанию, которая будет проводить оценку актива, после получения результата предприятие будет выставлено на торги.

Напомним, завод «Модест» является единственным в Алтайском крае предприятием, выпускающим детское питание на молочной основе. Объемы производства на предприятии ежегодно увеличиваются примерно на 10%. Вся продукция сертифицирована по ГОСТу.

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