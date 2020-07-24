Стало известно, когда может заработать проданный москвичам барнаульский элеватор

На барнаульском элеваторе, три месяца назад проданном московской фирме «Вега-Инжиниринг», продолжаются восстановительные работы. Новый собственник, выкупивший объект у Алтайского края, уже многое сделан, чтобы быстрее его перезапустить.

Как сообщил altapress.ru начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков, на объекте уже отремонтированы железнодорожные пути, что позволяет безопасно подвозить сырье на элеватор и отгружать готовую продукцию, в случае, если будет организована переработка.

Продолжает ремонт кровли над силосными корпусами и складами. Внутри рабочей башни приведено в порядок технологическое оборудование, в частности, заменены транспортерные ленты.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков Анна Зайкова

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Кроме того, собственники проводят модернизацию автомобильных весов, по завершении которой объект сможет принимать зерно с более грузоподъемного транспорта.

По словам Александра Большакова, в планах собственника до конца года полностью подготовить элеватор к приемке и отгрузке зерновых культур.

За сколько продали объект

7 апреля объект у Алтайского края выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За объект в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, элеватор был продан по своей начальной цене.

Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года Олег Богданов

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.

Что известно об элеваторе

В годы первой пятилетки (1928−1932) на Алтае было построено 14 объектов по зернопереработке, в том числе и барнаульский элеватор, а в Алейске и Рубцовске — крупные мельничные комплексы.

В современной истории барнаульский элеватор долгое время находился в собственности региона. До 2016 года постоянным арендатором имущества выступала агропромышленная компания «Мельник».

Затем арендаторы у элеватора менялись.