Стало известно, когда рассмотрят поправки об индексации пенсий россиян

Поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января внесло в Государственную думу федеральное правительство.

По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году предполагается принять в конце января. Ориентировочно, это может произойти 20 января.

«В четверг, наверное, наиболее важный законопроект будет рассмотрен во втором и, я думаю, в третьем чтении — об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — приводят слова Жукова «Вести-Приморье».

По словам первого вице-спикера, после индексации средняя пенсия в России составит 18 984 рубля.

Затем законопроект перейдет на рассмотрение в верхнюю палату парламента. По заявлению спикера, Совет Федерации готов поддержать его уже 21 января, пишет News.ru. Ранее спикер Совфеда отметила, что парламент заинтересован в скорейшем принятии проекта.

Ранее в Минфине рассказали, что с учетом поручения президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции дополнительно потребуется в текущем году 172,7 млрд рублей.

Общие расходы на индексацию в 2022 году составят около 550 млрд рублей.