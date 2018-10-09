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Стало известно, когда россиян начнут переводить на электронные паспорта

В 2021 году в России должны начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

Электронные паспорта полностью заменят бумажный вариант документа. Он будет в виде пластиковой карточки с электронным чипом, на который запишут данные паспорта, СНИЛС, водительских прав и других личных данных. В России также создадут единый реестр данных всех граждан страны.

Разработкой законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта может составлять 114,4 млрд рублей до 2024 года. Возместить эту сумму для бюджета планируют за счет госпошлины на получение нового документа.

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