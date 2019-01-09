Стало известно, когда с Алтая начнут экспортировать зерно по льготному тарифу

В списке субсидируемых также оказались Красноярский край, Оренбургская, Курганская, Новосибирская, Омская, Кемеровская и Тюменская области.
Из этих регионов сельхозпродукцию будут вывозить без взимания провозной платы с грузоотправителей. Возмещать потерю дохода РЖД будут из федерального бюджета.
«Срок установления льготного тарифа на перевозку зерна в период с 1 февраля по 1 сентября обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале маркетингового года и необходимостью сдерживания роста цен в конце маркетингового года», — говорится в пояснительной записке.
Что по этому поводу говорят эксперты?
О том, что с Алтая начнут вывозить зерно по льготному тарифу, стало известно еще в ноябре. Однако до конца года правительство так и не приняло соответствующего постановления.
Тогда министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев говорил, что край может экспортировать около 300 тысяч тонн пшеницы IV класса. Этот показатель сформировали из расчета нынешнего урожая и внутреннего потребления.
Эксперты полагают, что вывести этот объем зерна будет сложно. По словам Александра Бедарева, основателя агропромышленной компании «Мельник», сейчас в России отмечается серьезный дефицит подвижного ж/д состава, в частности крытых вагонов. Особенно остро он стоит перед предприятиями Сибири и Дальнего Востока.