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Экономика
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Стало известно, когда с Алтая начнут экспортировать зерно по льготному тарифу

Правительство России планирует с 1 февраля возобновить субсидирование перевозок сельхозпродукции из ряда регионов. Судя по проектному документу, который пока находится на стадии согласования, в их числе впервые появится и Алтайский край.

Зерно.
Зерно.
Анна Зайкова

В списке субсидируемых также оказались Красноярский край, Оренбургская, Курганская, Новосибирская, Омская, Кемеровская и Тюменская области.

Из этих регионов сельхозпродукцию будут вывозить без взимания провозной платы с грузоотправителей. Возмещать потерю дохода РЖД будут из федерального бюджета.

Зерно.
Зерно.
СС0

«Срок установления льготного тарифа на перевозку зерна в период с 1 февраля по 1 сентября обусловлен высоким темпом экспорта и наращивания запасов зерна в начале маркетингового года и необходимостью сдерживания роста цен в конце маркетингового года», — говорится в пояснительной записке.

Что по этому поводу говорят эксперты?

О том, что с Алтая начнут вывозить зерно по льготному тарифу, стало известно еще в ноябре. Однако до конца года правительство так и не приняло соответствующего постановления.

Тогда министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев говорил, что край может экспортировать около 300 тысяч тонн пшеницы IV класса. Этот показатель сформировали из расчета нынешнего урожая и внутреннего потребления.

Зерно.
Зерно.
СС0

Эксперты полагают, что вывести этот объем зерна будет сложно. По словам Александра Бедарева, основателя агропромышленной компании «Мельник», сейчас в России отмечается серьезный дефицит подвижного ж/д состава, в частности крытых вагонов. Особенно остро он стоит перед предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

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