Стало известно, когда укрепится российская национальная валюта

Всю прошлую неделю рубль торговался к доллару в коридоре 93-97 и закончил на отметке чуть ниже 97 рублей. По евро торги прекратились на отметке чуть выше 103 рублей.

На следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 95-97, ближе к границе в 95, считает экономический обозреватель Вячеслав Абрамов, указывает bfm.ru.

Они связывают укрепление рубля не только с намерениями и принятыми мерами Центробанка, но также и с грядущими продажами валютной выручки экспортерами.

Напомним, Центробанк продолжил повышать ключевую ставку и поднял ее на 100 пунктов — до 13%. Сделано это не только для борьбы с инфляцией, но и для защиты национальной валюты, заявляли в ЦБ.

Ранее помощник президента РФ заверил, что курс рубля нормализуется в ближайшее время. Как отметил Максим Орешкин, обвал валюты случился из-за "мягкой" политики Центробанка. Напомним, 14 августа на Мосбирже курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. Евро, тем временем, достиг 110 рублей.

Между тем глава Сбербанка заявил, что курс рубля неоправданно занижен и объяснил, как не потерять сбережения.

Ослабление курса рубля он связывает с оттоком капитала из России и высоким импортом. Последний резко вырос после прошлогодних ограничений.

В свою очередь, доходы от экспорта по сравнению с 2022 годом сократились, потому что в тот период были высокие цены на эти товары.