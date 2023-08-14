Помощник президента РФ заверил, что курс рубля нормализуется в ближайшее время

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс рубля укрепится в ближайшее время, передает Ura.ru .

Как отметил политик, обвал валюты случился из-за "мягкой" политики Центробанка.

Однако в ближайшее время, по его словам, курс рубля нормализуется.

"Слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах экономики - сильный рубль", - добавил Орешкин.

Напомним, 14 августа на Мосбирже курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. Евро, тем временем, достиг 110 рублей.

Ранее сообщалось, что БРИКС создаст свою новую валюту - мы рассказывали, как она будет работать и заменит ли доллар.