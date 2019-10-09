Когда в Алтайском крае введут налог для самозанятых

Налоговый режим для самозанятых граждан в Алтайском крае начнет действовать с 2021 года. Впрочем, нельзя исключать, что эта система налогообложения может появиться в регионе и раньше.

Об этом на пресс-конференции 9 октября рассказал руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы Юрий Куриленко. Говоря о том, когда в регионе ожидать перехода на систему налогообложения самозанятых, глава УФНС отметил, что точно ответить на этот вопрос пока нельзя.

Дело в том, что произойти это может уже в 2020 году. Но это не факт.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Конечно же, наш регион к ней (системе налогообложения самозанятых — прим. ред.) придет. Однозначно с 2021 года это будет. С начала этого года такой эксперимент проводится в четырех пилотных регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. И он считается успешным. На сегодняшний день по этой системе в данных регионах работают порядка 230 налогоплательщиков. Это люди, которые никогда не платили налоги, а сейчас зарегистрировались, как самозанятые, и задекларировали порядка 20 млрд рублей дохода и уплатили около 400 млн рублей.

Также Юрий Куриленко уточнил, что налог на самозанятых сегодня уже платят более 500 жителей Алтайского края, которые ведут экономическую деятельность в указанных «регионах-пилотах».

Юрий Куриленко. Предоставлено пресс-службой УФНС России по Алтайскому краю.

Как работает система уплаты налога для самозанятых

По словам руководителя краевого УФНС, изначально налоговый режим для самозанятых законодателем не задумывался, как форма дополнительных поступлений в бюджет. При этом многие нашли такую систему удобной.

Во-первых, это позволяет гражданам, «выйти из тени».

Во-вторых, для многих уплата такого налога открывает дополнительные возможности — например доказать свою платежеспособность при получении банковских займов.

В-третьих, это позволит самозанятым формировать свои пенсионные права и получить в будущем социальные гарантии.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Механизм простой и для подключения к такому режиму нужно совсем немого — скачал мобильное приложение, отправил свою фотографию, или сделал всё через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, по словам Юрия Курилинко, существующее мобильное приложение работает по принципу кассового аппарата, формирует чек, исходя из принципа начисления налога — 4%, если услуга от физического лица, 65 — если услуга от юридического лица.

Резюмируя, глава УФНС по Алтайскому краю отметил, что во многом налоговый режим для самозанятых, «был рожден текущим временем», а значит, может быть актуальным и удобным для огромного числа людей.