Стало известно, кто больше всего заработал на «Спутнике V»

Структуры компании «Фармстандарт» лидируют по числу контрактов на производство вакцины «Спутник V», узнал « Коммерсант ».

С начала 2021 года НИЦЭМ имени Гамалеи, разработчик «Спутника V», разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд рублей. Пока в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд рублей.

Около 82% из 57 млрд рублей оказались распределены между структурами «Фармстандарта» миллиардера Виктора Харитонина. Компания ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд рублей.

Еще по 11% — у двух других структур, контролируемых бизнесменом — «Лекко» вывела оборот вакцины на 6,1 млрд рублей, «Генериум» — на 6,5 млрд рублей.

«Биокад», находящийся в периметре интересов «Фармстандарта», выпустил вакцины еще на 2,2 млрд рублей, «Биннофарм» (фармацевтический актив АФК «Система») произвела препарата на 7,8 млрд рублей.

На 1,3 млрд рублей выпущено препарата самим Центром Гамалеи.

Во всех компаниях от комментариев отказались.

Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили, что большую часть вакцины произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом» и его владельцем.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Кто такой Виктор Харитонин

Председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт».

Состояние Харитонина увеличилось благодаря благоприятной ситуации на рынке для фармацевтических компаний, акции которых резко выросли на фоне объявления ВОЗ пандемии коронавируса, пишет Forbes.

№ 45 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021».

Состояние — $3400 млн.