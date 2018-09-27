В Барнауле с торгов продали коттедж обанкротившегося экс-строителя и депутата

Недостроенный коттедж признанного банкротом Михаила Фокина, долгое время руководившего одной из крупнейших строительных компаний региона «Алтайкоксохимстрой» и возглавлявшего Союз строителей Алтайского края, продан на торгах. Банкротство строителя связано с его личным поручительством по кредитам группы компаний.

Михаил Фокин на дне строителя в 2018 году.

Михаил Фокин признан банкротом 6 октября 2016 года по заявлению Сбербанка. Арбитражный суд ввел реализацию его имущества. Строитель был личным поручителем по кредитам, выданным «Концерну Алтайкоксохимстрой».

Однако компания не сумела погасить кредиты банку, и долг предъявили Фокину. На момент вынесения судом вердикта о банкротстве его задолженность по исполнительным листам перед Сбербанком и банком «Зенит» превышала 650 млн рублей.

Продали с молотка

С момента возбуждения дела о банкротстве финансовый управляющий экс-строителя Сергей Соколов несколько раз выставлял на торги его имущество.

Недостроенный коттедж площадью 251 кв. метров (готовность 63%), расположенный в Барнауле (п. Плодопитомник) а также право аренды участка, проданы на повторных торгах 26 сентября. Участник торгов был единственный — Варвара Фокина. Она и купила коттедж за 3,74 млн рублей.

В сообщении финансового управляющего на федресурсе сведений о банкротстве указано: у Варвары Фокиной отсутствует заинтересованность по отношению к должнику (Михаилу Фокину), кредиторам и финансовому управляющему.

А полтора года назад на торгах продали еще и два «Лексуса» экс-строителя. Их купил барнаулец Дмитрий Кривенков по начальной цене. Lexus LX470 2000 года выпуска — за 131 тыс. рублей, Lexus LX570 2011 года выпуска — за 734,9 тыс. рублей.

Что дает банкротство?

Процедура реализации имущества продлена Фокину до 12 ноября 2018 года. После завершения процедуры долги всем кредиторам, как правило, списываются, и гражданин может начать жизнь с чистого листа.

А вот кредиторы получат то, что удастся выручить от продажи имущества, а также часть средств, поступивших в конкурсную массу — это может быть пенсия (а пенсия Михаила Фокина составляет около 40 тыс рублей) и другие доходы банкрота.

Что случилось со строителем

Кредиты «Алтайкоксохимстрой», потянувшие на дно и своего руководителя, были взяты в 2009—2010 годах — можно предположить, что бизнес Фокина просто не пережил кризис строительной отрасли тех лет.

Обанкротились тогда и другие лидеры отрасли, включая компанию «Горизонт» и «ДМ». А после этого личными банкротами суд признал руководителя этого бизнеса Владимира Мудрика и пять его ближайших родственников.

Долги этих двух компаний в дальнейшем сыграли свою роль и в банкротстве строителя Сергея Мудрика, хотя к тому моменту он давно вел бизнес отдельно от брата Владимира.

По заявлению Сбербанка суд признал его банкротом в феврале 2018 года за долги по кредитам, взятым примерно за 10 лет до этого. Как и в других случаях, он был одним из поручителей строительных компаний «Горизонт» и «ДМ».

Чем известен Михаил Фокин

Михаил Фокин был управляющим трестом «Алтайкоксохимстрой» еще в 1987—1990 годах, в дальнейшем много лет руководил «Алтайкоксохимстроем».

Он дважды избирался депутатом краевого Совета народных депутатов (краевого Законодательного собрания) двух созывов и, кроме этого, известен как председатель Союза строителей края и общественной организации «Петропавловское землячество».