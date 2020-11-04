Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Стало известно, кто теперь представляет интересы и продвигает проекты АСИ в Алтайском крае

Агентство стратегических инициатив (АСИ) обновило список общественных представителей в регионах. Генеральный директор организации Светлана Чупшева подписала приказ об их назначении. Из 590 новых представителей АСИ в регионах четверо работают в Алтайском крае.

Олег Шелудяков.
Олег Шелудяков.
Из архива редакции.

По данным altapress.ru, в число избранных вошли исключительно представители бизнеса. Олег Шелудяков, директор компаний «Албин», «Атолл» и «Полимерпласт», будет развивать инициативы АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии».

Руководитель туристической компании «Охота» Татьяна Сажаева и директор туристического агентства «Арго» Ирина Слесарева займутся туристическим направлением в рамках АСИ.

Татьяна Сажаева.
Татьяна Сажаева.
Анна Зайкова

Президент региональной ассоциации туризма Алтайского края Александра Томашевич будет заниматься продвижением направления «Социальные проекты».

Как отмечается на сайте АСИ, главная задача общественных представителей — продвигать инициативы Агентства и внедрять высокотехнологичные решения на территории субъектов РФ.

Ирина Слесарева.
Ирина Слесарева.
Анна Зайкова

Также они будут организовывать работу региональных «Клубов стратегических инициатив», взаимодействовать с региональными сообществами и их лидерами, общественными организациями и деловыми объединениями, привлекать партнеров и развивать институт наставничества.

Александра Томашевич.
Александра Томашевич.
Из личного архива.

Кроме того, общественные представители АСИ организуют координацию всех элементов Агентства на местах: региональных вузов, «Точек кипения», дочерних и партнерских организаций, членов региональной экспертной группы, представителей органов власти, ответственных за взаимодействие с агентством.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость