Стало известно, кто теперь представляет интересы и продвигает проекты АСИ в Алтайском крае

По данным altapress.ru, в число избранных вошли исключительно представители бизнеса. Олег Шелудяков, директор компаний «Албин», «Атолл» и «Полимерпласт», будет развивать инициативы АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии».
Руководитель туристической компании «Охота» Татьяна Сажаева и директор туристического агентства «Арго» Ирина Слесарева займутся туристическим направлением в рамках АСИ.
Президент региональной ассоциации туризма Алтайского края Александра Томашевич будет заниматься продвижением направления «Социальные проекты».
Как отмечается на сайте АСИ, главная задача общественных представителей — продвигать инициативы Агентства и внедрять высокотехнологичные решения на территории субъектов РФ.
Также они будут организовывать работу региональных «Клубов стратегических инициатив», взаимодействовать с региональными сообществами и их лидерами, общественными организациями и деловыми объединениями, привлекать партнеров и развивать институт наставничества.
Кроме того, общественные представители АСИ организуют координацию всех элементов Агентства на местах: региональных вузов, «Точек кипения», дочерних и партнерских организаций, членов региональной экспертной группы, представителей органов власти, ответственных за взаимодействие с агентством.