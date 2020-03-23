Стало известно, кто в Алтайском крае получает самые высокие зарплаты

Согласно вводам издания, самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники, которые зарабатывают свыше 350 тысяч рублей в месяц.
Любопытно, что это в полтора раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая достигает 200 тысяч рублей. На третьем месте по уровню дохода находятся нефтяники из Ямало-Ненецкого округа с заработком более 150 тысяч рублей.
Алтайские финансисты, госслужащие и кладовщики
Алтайский край в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях на сей раз оказался на 63 месте из 85-ти.
В тройке наиболее доходных отраслей в нашем субъекте РФ оказались финансовый сектор (45 тысяч рублей), госслужба (36 тысяч рублей) и складское хозяйство/ логистика (33 тысячи рублей).
Напомним, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5% по сравнению с 2018-м и составила 27 956 рублей
Регион в общероссийском списке по уровню средних зарплат поднялся с 81 на 74 место, но в рейтинге субъектов сибирского федерального округа Алтайский край продолжил оставаться на последней строчке.