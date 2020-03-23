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Экономика

Стало известно, кто в Алтайском крае получает самые высокие зарплаты

Рейтинг регионов и профессий с самыми высокими зарплатами по итогам 2019 года составило РИА Новости — Алтайский край оказался среди субъектов РФ на 63 месте.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

Согласно вводам издания, самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники, которые зарабатывают свыше 350 тысяч рублей в месяц.

Любопытно, что это в полтора раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая достигает 200 тысяч рублей. На третьем месте по уровню дохода находятся нефтяники из Ямало-Ненецкого округа с заработком более 150 тысяч рублей.

Алтайские финансисты, госслужащие и кладовщики

Алтайский край в рейтинге регионов по зарплатам в различных отраслях на сей раз оказался на 63 месте из 85-ти.

В тройке наиболее доходных отраслей в нашем субъекте РФ оказались финансовый сектор (45 тысяч рублей), госслужба (36 тысяч рублей) и складское хозяйство/ логистика (33 тысячи рублей).

Напомним, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5% по сравнению с 2018-м и составила 27 956 рублей

Регион в общероссийском списке по уровню средних зарплат поднялся с 81 на 74 место, но в рейтинге субъектов сибирского федерального округа Алтайский край продолжил оставаться на последней строчке.

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