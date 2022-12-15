Стало известно, на что пойдет обещанный в Госдуме Алтайскому краю миллиард

Миллиард рублей, который Алтайский край получит в 2023 году как низкообеспеченный, уже учтен в краевом бюджете. Об этом 15 декабря после сессии АКЗС сообщил председатель заксобрания Александр Романенко и уточнил, куда все-таки направят эти средства.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Такое решение есть. Наш регион относится к десяти субъектам России, которым с 2020 по 2024 годы положено по миллиарду рублей на решение разных вопросов. За эти годы мы получим более 5 млрд рублей. Эти деньги уже представлены в бюджете 2023 года. Средства направляются на докапиталивзацию наших фондов — Фонд развития Алтайского края, Фонд развития предпринимательства. На эти средства выделяются бизнесу стимулирующие выплаты на покупку технологического оборудования. Также они идут на решение инфраструктурных задач в Барнауле.

Напомним, в начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Алтайский край низкообеспеченным регионом и пообещал до 2024 года выделять ему дополнительные средства.

Володин также собирается поддержать Республику Алтай, Адыгею, Калмыкию, Карелию, Марий Эл, Тыву, Чувашию, Курганскую и Псковскую области.

По словам политика, в России за последние несколько лет количество самодостаточных регионов выросло с 16 до 28, и правильно было бы сохранить эту тенденцию, дав денег бедным субъектам.