Стало известно на что Россия потратит больше всего денег в следующие три года

Большую часть средств федерального бюджета России с 2020 по 2022 годы планируется направить на соцобеспечение, оборону и нацбедопасность, об этом сообщило РИА «Новости».

Это стало известно, после того ка 25 ноября Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября.

Сохранится и приоритетное финансирование нацпроектов, отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.

Общий объем средств, направленных на их реализацию и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составит 6,9 трлн рублей.

«Уровень исполнения расходов федерального бюджета, выделенных на эти цели (нацпроекты. — ред.), на 1 октября 2019 года составил менее 50%. Поэтому от правительства РФ потребуется разработка дополнительных мер по устранению имеющихся рисков», — сказано в заключении.

В 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.

Отмечается, что расходы также увеличатся: в 2020 году они составят 19,503 трлн рублей, в 2021-м ожидаются на уровне 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей.