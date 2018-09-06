Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии по старости

Пенсии по старости с 1 января 2019 года проиндексируют на 7,05%. В 2020-м индексация составит 6,6%, в 2021-м — 6,3%, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей, пишет «Росбалт».

Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году — на 2,4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 тыс. 215 рублей (104,2% к ПМП).

Расходы на выплату страховых пенсий на 2019—2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам телеобращения президента РФ.