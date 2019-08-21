Стало известно, на сколько жители Алтайского края пополнили бюджет региона

В бюджет Алтайского края за 7 месяцев 2019 года поступило более 35,4 млрд рублей. Об этом губернатору региона Виктору Томенко доложил начальник краевой УФНС Юрий Куриленко, сообщает пресс-служба правительства края. По основным видам налогов фиксируют прирост поступлений.

По сравнению с предыдущим периодом прошлого года, прирост по налогам получился в 2,5%. Доходы краевого бюджета составляют 27,3 млрд рублей (+0,8%), а доходы муниципалитетов — 8,1 млрд рублей (+8,9%).

По итогам шести месяцев 2019 года в собственных доходах региона (без учета поступлений из федерального бюджета) налоговые платежи составили 83%.

Основной рост поступлений — это налоги на доходы физических лиц (+ 9,7%), налог на добавленную стоимость (+23,6%), НДС (+27,2%), а также поступления от субъектов, работающих со специальными налоговыми режимами (+13,6%).

Страховых взносов за январь- июль 2019 года бюджет получил 28 млрд 827 млн рублей (+11,2%).