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Экономика

Стало известно, планирует ли Минфин полностью отказаться от доллара

Минфин не собирается полностью отказываться от доллара, заявил РБК глава ведомства Антон Силуанов.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

По словам Силуанова, совсем обойтись без доллара вряд ли получится.

«Товары нашего экспорта, как правило, биржевые. Их мировые котировки выражены в долларах», — сказал министр.

Он уточнил, что для налогообложения нужно пересчитывать долларовые цены в рубли.

Однако, добавил Силуанов, в некоторых случаях все-таки наблюдается отвязка от доллара.

«По акцизу на жидкую сталь <…> у нас отсечка была 300 долларов за тонну. Теперь планируется 30 тыс. рублей», — отметил глава Минфина.

Ранее стало известно, что банки незаконно заинтересовались кредитными историями.

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