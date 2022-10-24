Стало известно, планирует ли Минфин полностью отказаться от доллара

По словам Силуанова, совсем обойтись без доллара вряд ли получится.
«Товары нашего экспорта, как правило, биржевые. Их мировые котировки выражены в долларах», — сказал министр.
Он уточнил, что для налогообложения нужно пересчитывать долларовые цены в рубли.
Однако, добавил Силуанов, в некоторых случаях все-таки наблюдается отвязка от доллара.
«По акцизу на жидкую сталь <…> у нас отсечка была 300 долларов за тонну. Теперь планируется 30 тыс. рублей», — отметил глава Минфина.
Ранее стало известно, что банки незаконно заинтересовались кредитными историями.