Стало известно, почему карты Альфа-банка массово заблокировали

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись 7 марта с тем, что их карты были заблокированы. В финансовой организации это объяснили тем, номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщает РБК .

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — проинформировали в банке.

Впрочем, для обеспечения полной безопасности в ближайшее время карты будут бесплатно перевыпущены.



Жалобы клиентов банка на блокировку карт начали поступать утром 7 марта.

Последний крупный сбой с картами Альфа-банка произошел в конце декабря 2019 года. Тогда в банке заявили, что из-за проблемы не прошли около 10% операций.