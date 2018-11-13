Стало известно, почему поссорились губернаторы двух Алтаев несколько лет назад

Разногласия по поводу того, кто должен оплачивать транзит электричества в Республику Алтай по проводам, проходящим по территории Алтайского края, стали причиной конфликта между двумя регионами и их губернаторами — Александром Карлиным и Александром Бердниковым —несколько лет назад. Об этом шла речь на заседании правительства края на прошлой неделе. Нынешний губернатор края Виктор Томенко проблему проанализировал. И пообещал подойти к решению вопроса аккуратно.

Сдержать любой ценой

Электричество в Республику Алтай поступает по сетям, проходящим по территории края. Другого маршрута нет. И до 2016 года расходы на транзит включали в тариф «Алтайэнерго» (филиал «МРСК Сибири»). Оплачивали его потребители в Алтайском крае.

Однако осенью 2014 года цены на электроэнергию для юрлиц в Сибири достигли рекордных значений. После этого краевые власти поставили тарифному ведомству края задачу: любыми способами удержать рост цен на электроэнергию для юрлиц и предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Родт, руководитель управления края по госрегулироваию цен и тарифов.

Но повлиять краевое ведомство может лишь на часть конечной цены — в частности, на тариф на услугу по передаче электроэнергии. В итоге из этого тарифа на 2016 год исключили расходы на транзит в Горный Алтай: около 180 млн рублей.

Отношения ухудшились

Решение предполагало, что эти расходы должны оплачивать потребители Республики Алтай.

Виктор Томенко. altairegion22.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Вопрос этот достаточно конфликтный, и, как я понимаю, привел к ухудшению взаимоотношений между двумя соседями, братскими регионами.

Однако и регулятор Республики Алтай тоже не учел эти затраты при утверждении тарифа на передачу электроэнергии своей электросетевой компании, хотя услуга по передаче электроэнергии была оказана. Сегодня, по словам губернатора края, эти расходы не учитывают в тарифе «ни мы, ни наши соседи, средства на эти цели компенсируют электросетевые компании».

Антимонопольщики поддержали монополиста

Надо сказать, что решение управления по тарифам изначально не поддержала ФАС России. Антимонопольная служба приняла сторону монополиста «МРСК Сибири», полагая, что краевой регулятор неправомерно исключил ему затраты на транзит.

Управление по тарифам обратилось в арбитраж и потребовало признать решение ФАС незаконным и необоснованным.

Никто в суде не спорил с тем, что электроэнергия в Горный Алтай подается по сетям Алтайского края: в 2014 году, по данным «МРСК Сибири», в Республику подано 566 млн квт-часов. Не спорили и с тем, что расходы на транзит есть, и их надо учесть в тарифах. То есть какие-то потребители должны за них платить.

Однако наш случай оказался трудным.

Сам себе оказывает услуги

В обоих регионах передачей электроэнергии занимаются филиалы одной и той же электросетевой организации — «МРСК Сибири».

То есть электричество поступает в соседний регион по сетям «МРСК Сибири» («Алтайэнерго») и расходится по потребителям тоже через сети «МРСК Сибири» (Горноалтайский филиал).

А филиалы одной компании не имеют возможности оплачивать друг другу платежи. По сути, это означало бы, что компания «МРСК Сибири» сама себе оплачивает оказанные самой же себе услуги.

Более того, установление тарифов взаиморасчетов между филиалами одной компании не предусмотрено законодательством. По этой причине арбитраж Алтайского края (первая инстанция) счел аргументы антимонопольщиков более весомыми и отказал управлению по тарифам.

Регулятор одержал победу

А вот все последующие судебные инстанции выиграл именно краевой регулятор: исключение затрат было сочтено правомерным.

Из речения суда апелляционной инстанции:

Затраты на содержание сетей, необходимых для снабжения электрической энергией потребителей Республики Алтай, не должны оплачиваться за счет средств потребителей Алтайского края, поскольку это будет противоречить принципу соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

Сергей Родт. altapress.ru.

«Верховный суд поддержал нашу позицию, но энтузиазма (у руководства Республики Алтай включить расходы в тариф своим потребителям. — Прим. altapress.ru) теперь нет совсем», — сказал Сергей Родт.

Решить аккуратно

Комментируя ситуацию, Виктор Томенко сказал: раз оба региона отказались включать затраты на транзит, их несет сетевая организация. А это порядка 200 миллионов рублей в год, которые можно было вложить в капитальный ремонт, инвестпроекты.

С другой стороны, потребители в Республике Алтай — наши сограждане, а электроэнергия в Республике и сегодня дороже, чем в крае.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нужно создать специальную ​совместную рабочую группу, представляющую регулятора и Алтайского края, и Республики Алтай. И с участием федеральных коллег постараться найти варианты реализации этого подхода. Будем делать это аккуратно. Давайте найдем нормальный формат добрососедских взаимоотношений для того, чтобы его разрешить.

Томенко сказал, что обсудит вопрос с главой Республики Алтай Александром Бердниковым в ходе государственного визита в Казахстан.