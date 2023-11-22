Стало известно, повысят ли материнский капитал до миллиона рублей

Недавно инициативная группа депутатов от ЛДПР выступила с предложением повысить маткапитал до 1 млн рублей на второго ребенка.

Однако в кабмине не поддержали эту инициативу, пишет ТАСС. Кстати, по ней предлагалось выплачивать маткапитал на первого ребенка 756,7 тыс. рублей. При этом в инициативе не указали источники финансирования этого предложения в случае утверждения законопроекта властями.

Дело в том ,что механизм индексации размера маткапитала изменен. За 2021-2023 годы его размер был проиндексирован на 21,3%, указывает bfm.ru.

Как будет

Размер материнского (семейного) капитала в 2024 году ориентировочно составит 618 тыс. рублей на первого ребенка и 816,7 тыс. рублей — на второго, третьего ребенка и последующих детей.

Ранее сообщалось, что в России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил индексировать маткапитал, чтобы он был приближен к стоимости квартиры.

Также он напомнил, что изначально предполагалось, что такая мера поможет людям приобрести жилье. Однако на данный момент цены на квартиры сильно выросли.

Например, в Барнауле однокомнатная квартира обойдется в 3-4 млн рублей. А размер материнского капитала в 2023 году — 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.