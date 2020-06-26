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Экономика

Стало известно, сколько будут платить пенсионерам в ближайшие три года

Средний размер страховых пенсионных выплат по страсти для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году может возрасти до 17 432 рублей, еще через год прибавка составит чуть меньше тысячи. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

При этом фиксированная плата к страховой пенсии с 1 января 2021 года будет составлять 6 044, 48 рубля, в 2022 году она возрастет до 6 401,10 рубля, а в 2023 — до 6759,56 рубля.

Также увеличивать размер накопительной части пенсии и срочных пенсионных выплат в период с 2021 по 2023 года не планируется, а среднегодовой размер социальной пенсии в 2021 году будет 9 777 рублей, в 2022 — 10 307 рублей и в 2023 — 10 693 рубля.

14 июня стало известно, что российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.

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