Средний размер страховых пенсионных выплат по страсти для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году может возрасти до 17 432 рублей, еще через год прибавка составит чуть меньше тысячи. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

При этом фиксированная плата к страховой пенсии с 1 января 2021 года будет составлять 6 044, 48 рубля, в 2022 году она возрастет до 6 401,10 рубля, а в 2023 — до 6759,56 рубля.

Также увеличивать размер накопительной части пенсии и срочных пенсионных выплат в период с 2021 по 2023 года не планируется, а среднегодовой размер социальной пенсии в 2021 году будет 9 777 рублей, в 2022 — 10 307 рублей и в 2023 — 10 693 рубля.

14 июня стало известно, что российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.