Стало известно, сколько депутатов-пенсионеров отказались от надбавок

Большинство опрошенных депутатов пенсионного возраста не готовы добровольно отказаться от пенсионной надбавки. РБК спросил депутатов Госдумы пенсионного возраста, проработавших в палате не менее пяти лет, готовы ли они воспользоваться новым законом о праве отказаться от пенсионной надбавки.

Только 8% депутатов (6 человек) заявили о готовности отказаться от пенсионных преференций. Каждый пятый опрошенный (15 человек) не собирается отказываться от надбавок.

Почти половина депутатов (33 человека) не смогли дать прямой ответ. Часть опрошенных парламентариев отказались от комментариев; другие ответили, что еще не решили, или сказали, что не собираются выходить на пенсию из парламента.

Коммунисты против

Сильнее всего предложением отказаться от депутатских надбавок к страховой пенсии возмущались коммунисты.

«Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — сказал Николай Арефьев.

Его поддержали однопартийцы Олег Смолин («Я в глупые игры не играю») и Тамара Плетнева («Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию»), пишет Lenta.ru.

Если закон будет одобрен в Совфеде и подписан президентом РФ Владимиром Путиным, он вступит в силу 1 января 2019 года. К этому времени в Госдуме 74 депутата смогут претендовать на пенсионную надбавку.

Добровольно отказаться

25 октября Госдума РФ приняла закон, который предоставляет парламентариям и сенаторам право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. В настоящее время на доплату могут рассчитывать парламентарии, рабочий стаж которых составляет не менее пяти лет.

Размер пенсии в этом случае составляет 46,6 тысячи рублей. При стаже более 10 лет он возрастает до 63,5 тысячи рублей.

Смотреть людям в глаза

20 августа сенатор, зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил отменить депутатам и сенаторам пенсионные льготы.

На совместном заседании генсовета и совета руководителей «Единой России» Турчак заявил, что подобная мера будет справедливой, и позволит сенаторам «смотреть людям в глаза».