Стало известно, сколько добавят работающим алтайским пенсионерам, если им вернут индексацию

Минтруд России разрабатывает варианты возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, но решение пока не найдено. Тем временем в отделении ПФР по Алтайскому краю подсчитали, во сколько такая индексация может обойтись.

Сколько добавят , если вернут индексацию

Как сообщил управляющий отделением ПФР Борис Трофимов, количество работающих пенсионеров на 1 января в Алтайском крае составило 109 тыс. человек.

По расчетам, сделанным в отделении фонде, в случае, если работающим пенсионерам вернут индексацию, в среднем к каждой пенсии добавится 2 тыс. рублей. То есть речь идет о дополнительных выплатах из ПФР в сумме в 218 млн рублей в месяц или 2,6 млрд — в год.

Борис Трофимов. Altapress.ru

Варианты обсуждаются

Однако на сегодня решение о возвращении индексации работающим пенсионерам в России еще не принято. А вот варианты весьма активно обсуждается.

Возможно, возвращение будет поэтапное. Минтруд разрабатывает какие-то варианты, но какие именно, мне неизвестно, — сказал Борис Трофимов.

Трофимов высказал мнение, что отказ от индексации выплат работающим пенсионерам воспринимается как их дискриминация. И, как он полагает, тему будут использовать в предвыборный период различные политические игроки.

Пикет против повышения пенсионного возраста. Анна Зайкова

Что известно об индексации

В самом деле, тему индексации пенсий подхватили политики — СМИ сообщали, что законопроекты о ее возврате подготовили по крайней мере две партии — «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Опрошенные «МК» эксперты рассказали, какие сценарии прорабатывались в правительстве.

Индексировать все разом ( то есть с 2016 года); Провести индексацию поэтапно; Ограничиться индексацией только за этот год.

«Самый дорогой вариант оценивался в 1 трлн рублей, а самый минимальный — в 240 млрд. Изыскать такую сумму вполне реально, у нас только переходящие остатки бюджета с 2020-го на 2021 год составили порядка триллиона. Вопрос только в политической воле правительства и депутатов», — прокомментировал Никита Масленников, ведущий эксперт Института современного развития.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Официальный сайт правительства РФ.

История вопроса

Индексировать пенсии работающих пенсионеров перестали с 1 января 2016-го — как объяснил Трофимов, в связи с трудным экономически положением в стране.

Федеральные чиновники объясняли: необходимо сократить дефицит бюджета пенсионного ведомства страны.

Впрочем, небольшое ежегодное повышение для этой категории пенсионеров оставили — с 1 августа им пересчитывают пенсии и увеличивают их. Но — на очень небольшие — можно сказать, копеечные — суммы.

В 2019 году алтайским работающим пенсионерам с 1 августа добавили в среднем 153 рубля 40 копеек. В 2020-м — в среднем 148,57 рубля.

Пенсионеры. СС0

Неизвестно , кто выиграл

Между тем, возвращение индексации обсуждается и по другим причинам. Ситуация подтолкнула часть пенсионеров формально расторгнуть трудовые отношения и полностью перейти на работу в тени и получение зарплат «в черную» — чтобы не потерять надбавку.

Косвенным подтверждением этого может стать сокращение официального количества работающих пенсионеров, начавшееся сразу после отмены им индексации. До начала 2016 года оно увеличивалось каждый год.

Массовый уход пожилых работников в тень привел к тому, что бюджет потерял НДФЛ (13%), социальные фонды — взносы, которые их работодатели уплачивали при легальном трудоустройстве.

Теневые доходы. pixabay.com

Причем самой большой доли недосчитался сам Пенсионный фонд России, куда поступает 22% от фонда оплаты труда.

Более того, уход пенсионеров из регистрируемого сектора повысил нагрузку на региональные бюджеты, из которых перечисляют страховые взносы в Фонд медстрахования за неработающее население. В том числе за пенсионеров.

Правда, вероятность, что работающие пенсионеры в случае возвращения им индексации вернутся в белый сектор, представляется не очень высокой.