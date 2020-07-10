Стало известно, сколько миллиардов зарабатывают на россиянах «Доширак» и «Роллтон»

Конкуренты на рынке лапши быстрого приготовления — «Доширак Рус» и «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Bigbon) — продолжают сокращать разрыв в выручке в России. Темпы роста выручки «Доширака» в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя «Роллтона».