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Экономика

Стало известно, сколько миллиардов зарабатывают на россиянах «Доширак» и «Роллтон»

Конкуренты на рынке лапши быстрого приготовления — «Доширак Рус» и «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Bigbon) — продолжают сокращать разрыв в выручке в России. Темпы роста выручки «Доширака» в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя «Роллтона».

Лапша.
Лапша.
СС0

Как пишет «Интерфакс», выручка компании «Доширак Рус» в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее. Выручка «Маревен Фуд Сэнтрал» увеличилась на 4,8%, до 15,2 млрд рублей. В 2018 году она сократилась на 9%.

Разрыв в выручке компаний составил 3,7 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в 2018 году и 9 млрд рублей в 2015 году.

Лапша.
Лапша.
СС0

Прибыль от продаж компании «Доширак Рус» в 2019 году увеличилась до 1,785 млрд рублей против 1,575 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — до 1,94 млрд рублей против 1,359 млрд рублей соответственно.

Кто выпускает лапшу

«Доширак Рус», созданная в 2010 году, принадлежит южнокорейской Paldo, которая является частью Korea Yakult Corporation, производителя напитков, молочных продуктов, лапши быстрого приготовления и других продовольственных товаров. Она является эксклюзивным дистрибьютором лапши «Доширак» в России и СНГ.

«Маревен Фуд Сэнтрал» — российская дочерняя компания международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая специализируется на разработке, производстве и продвижении продуктов питания.

Путешественник продает пачку &quot;Роллтона&quot;, чтобы вернуться домой.
Путешественник продает пачку «Роллтона», чтобы вернуться домой.
avito.ru

В портфеле брендов компании — марки «Роллтон», Bigbon, «Петра», а также профессиональный кулинарный бренд Mareven Professional Food.

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