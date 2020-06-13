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Экономика

Стало известно, сколько мороженого и в какие страны продает Россия

В первом квартале 2020 года из России экспортировано 5,6 тыс. тонн мороженого на сумму более 10 млн долларов, что на 11,4% выше показателя за аналогичный период 2019 года. Об этом информирует Минсельхоз России.

Школьникам показали, как делают мороженое на "Русском холоде" и как сервируют столы в "Таните".
Школьникам показали, как делают мороженое на "Русском холоде" и как сервируют столы в "Таните".
Наталия Козлова

В прошлом году российское мороженое экспортировалась в 38 стран мира. Лидерами являются рынки Казахстана (19,5 млн долларов), Монголии (5,5 млн долларов), Украины (4,5 млн долларов), Китая (3,7 млн долларов), Беларусь (3,5 млн долларов).

«Наиболее перспективным направлением для развития экспорта российского мороженого являются азиатские рынки, а наибольшей популярностью в странах-импортерах пользуется классический пломбир. Основной объем спроса и, соответственно, поставок приходится на самые жаркие месяцы — период с апреля по август». — отметили в министерстве.

Дети любят мороженое.
Дети любят мороженое.
Михаил Хаустов

Предполагается, что по итогам 2020 года экспорт отчественного мороженого увеличится примерно на 11%. В Минсельхохе РФ подчеркнули, что этому будут способствовать меры комплексной поддержки отечественных производителей молочной продукции в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Так, по программе льготного кредитования компании могут получать краткосрочные кредиты (до 1 года) на приобретение сырья для производства мороженого, а также инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет) на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий.

Кроме того, в 2020 году запущена новая мера господдержки — возмещение части затрат на осуществление сертификации продукции, поставляемой на экспорт, в рамках которой производители мороженого также могут рассчитывать на субсидии.

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