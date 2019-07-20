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Экономика

Стало известно, сколько россиян получают зарплату больше 1 млн рублей

Согласно исследованию Росстата, более 1 млн в месяц зарабатывают 11 287 россиян, пишет РБК. Самые высокие зарплаты оказались у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.

Деньги.
Деньги.
СС0

Специалисты с официальной зарплатой больше 1 млн рублей — самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%.

Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше 1 млн равна 2,4 млн рублей.

При этом более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 рублей в месяц. А более 2,6 млн человек зарабатывают от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей: это самая многочисленная категория.

РБК также сообщает, что самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн рублей — в сфере торговли и ремонта транспорта. Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений (5,8 млн рублей в месяц). На втором месте — сфера прочих услуг (3,7 млн рублей). На третьем месте — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).

Уточняется, что информация Росстата может быть не совсем корректной. Это связано с тем, что объем теневого рынка труда в России велик и может влиять на статистику.

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