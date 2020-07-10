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Экономика

Стало известно, сколько россиян зарабатывают на хобби

Эксперты платформы поиска работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выяснилось, что примерно каждому пятому россиянину удается зарабатывать деньги на своем хобби.

Магазины рукоделия в Барнауле
Магазины рукоделия в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Свое увлечение монетизирует 21% опрошенных граждан РФ.

Мужчинам удается зарабатывать на хобби чаще, чем женщинам — 27% против 17% соответственно. В большинстве своем превращать увлечение в способ заработка удается представителям направлений «Искусство, развлечения, масс-медиа» (59%) и «Информационные технологии» (38%).

25% опрошенных удается монетизировать свою любовь к программированию, 13% зарабатывают на рисовании. К последней категории относятся дизайнеры, модельеры и художники. Тягу к журналистике, копирайтингу или PR-менеджменту (обобщенно — к писательскому делу) монетизируют 6% респондентов.

Специалисты выяснили, что также есть и исключительные увлечения, помогающие заработать, пишет News.ru. В их числе — коллекционирование старых изданий, помощь людям, изучение компьютера и литература.

В опросе приняли участие более 1000 человек.

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