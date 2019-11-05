Стало известно, сколько триллионов получит государство от роста НДС

Повышение с 2019 года ставки НДС принесет в бюджет России более двух триллионов рублей. Этот показатель роста доходов является рекордным.

Как сообщает РБК, такие цифры содержатся в проекте федерального бюджета на следующие три года.

Согласно прогнозам Минфина РФ, в 2020 году в бюджет поступит 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в итоге, ежегодный рост дополнительных поступлений в федеральную казну составит более 7% в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что он превысит показатель инфляции, который примерно равен 4% в год.

При этом в Минфине добавили, что полный эффект роста доходов от повышения НДС стал заметен со второго квартала текущего года.