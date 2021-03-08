Стало известно, сколько в России предпринимательниц и какой вклад они вносят в экономику страны

Всего в стране насчитывается сегодня 1,33 млн предпринимательниц, подчеркивают в ФНС. Еще примерно 747 тыс. женщин зарегистрировались в качестве самозанятых.
«Доход женщин-самозанятых превысил 100 млрд рублей, а это 32% от всех доходов самозанятых», — комментируют в фискальном ведомстве.
Также отмечается, что в некоторых регионах страны число самозанятых женщин превышает количество мужчин, занятых в бизнесе. В этот список попали республики Алтай и Бурятия, Забайкальский край и Курганская область.
Наиболее распространенные виды деятельности у предпринимательниц России
- Маркетинг и реклама,
- Сдача в аренду квартир,
- Репетиторство,
- Парикмахерские и салоны красоты,
- Дизайн интерьеров и пошив одежды.