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Экономика

Стало не сладко: в России от безысходности решили ввести минимальные цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар. Эксперты полагают, что это позволит сделать его производство более рентабельным, сообщает РБК.

Сахар.
Сахар.
СС0

Кроме того, соответствующие рекомендации были даны Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении в связи с перепроизводством сахара, в первую очередь в России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы.

Так, профицит сахара в стране спровоцировал резкое снижение цен на этот продукт — за год сахар в оптовом звене подешевел, по данным Министерства сельского хозяйства, почти на 40%.

В октябре 2019 года цена на сахар на юге страны опустилась до 21,7 рубля за 1 кг, тогда как в 2018 году цена составляла почти 36 рублей.

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