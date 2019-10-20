Стало не сладко: в России от безысходности решили ввести минимальные цены на сахар

Кроме того, соответствующие рекомендации были даны Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении в связи с перепроизводством сахара, в первую очередь в России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы.
Так, профицит сахара в стране спровоцировал резкое снижение цен на этот продукт — за год сахар в оптовом звене подешевел, по данным Министерства сельского хозяйства, почти на 40%.
В октябре 2019 года цена на сахар на юге страны опустилась до 21,7 рубля за 1 кг, тогда как в 2018 году цена составляла почти 36 рублей.