Стань резидентом Центра «Мой бизнес»! Приём заявок до 5 марта 2021 года

10 февраля 2021 года в Центре «Мой бизнес» объявлен конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления нежилых помещений и оказания услуг Центра бизнес-инкубирования .

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, отнесенное к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приоритетными направлениями для размещения в Центре «Мой бизнес» является деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства, информационных технологий, инновационных разработок, сельхозкооперации, туризма и социального предпринимательства.

Для участия в конкурсе нужны следующие документы:

Заявление ( образец скачать здесь); Бизнес-план сроком на 3 года ( структура бизнес-плана содержится в Приложении № 2 к Положению о конкурсном отборе субъектов МСП); Копия паспорта заявителя; Доверенность представителя , заверенная ( удостоверенная) в установленном законодательством порядке ( в случае обращения заявителя в Центр «Мой бизнес» через представителя).

Резиденты получают:

Готовый офис по льготной арендной стоимости ( от 460 до 545 руб. за 1 кв. м). Средняя площадь одного офисного помещения — 20 кв.м. Каждый офис рассчитан на 4 рабочих места и оснащён офисной мебелью , оргтехникой ( компьютер , телефон , МФУ), Wi-Fi. В первый год резидентства аренда офиса составляет 40% от полной стоимости , во второй год — 60%, в третий год — 100%.

от 460 до 545 руб. за 1 кв. м). Средняя площадь одного офисного помещения — 20 кв.м. Каждый офис рассчитан на 4 рабочих места и оснащён офисной мебелью оргтехникой компьютер телефон МФУ), Wi-Fi. В первый год резидентства аренда офиса составляет 40% от полной стоимости во второй год — 60%, в третий год — 100%. Развитие в рамках Акселерационной программы резидента: актуальные тренинги и вебинары , экспертное сопровождение проекта , детальная проработка и мониторинг бизнес-плана , консультационная и информационная поддержка , формирование круга единомышленников и партнёров.

экспертное сопровождение проекта детальная проработка и мониторинг бизнес-плана консультационная и информационная поддержка формирование круга единомышленников и партнёров. Возможность проводить мероприятия в 3-х конференц-залах Центра «Мой бизнес» и коворкинге «Фабрика». Залы оснащены системой видеоконференций , звуковым , мультимедийным и другим современным оборудованием.

звуковым мультимедийным и другим современным оборудованием. Бесплатные консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности ( регистрация юридического лица; налогообложение; бухгалтерский учет , кредитование; правовая защита и развитие предприятия; бизнес-планирование; консультации при подготовке учредительных документов и документов , необходимых для регистрации юридических лиц; поддержка при решении административных и правовых проблем , в том числе составление типовых договоров , почтово-секретарские услуги);

регистрация юридического лица; налогообложение; бухгалтерский учет кредитование; правовая защита и развитие предприятия; бизнес-планирование; консультации при подготовке учредительных документов и документов необходимых для регистрации юридических лиц; поддержка при решении административных и правовых проблем в том числе составление типовых договоров почтово-секретарские услуги); Доступ к дополнительным образовательным программам для развития бизнеса.

К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие следующие основные виды деятельности, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей):

финансовые , страховые услуги;

страховые услуги; розничная или оптовая торговля;

строительство , включая ремонтно-строительные работы;

включая ремонтно-строительные работы; услуги адвокатов , нотариат;

нотариат; ломбарды;

бытовые услуги;

услуги по ремонту , техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций , размещение рекламы на транспортных средствах;

размещение рекламы на транспортных средствах; оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;

медицинские и ветеринарные услуги;

общественное питание;

операции с недвижимостью , включая оказание посреднических услуг;

включая оказание посреднических услуг; производство подакцизных товаров;

добыча и реализация полезных ископаемых;

игорный бизнес.

Заявки принимаются до 5 марта 2021 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 209, и на электронную почту: ufimskaya@altaicpp.ru. Более подробная информация содержится в Положении о конкурсном отборе субъектов МСП.