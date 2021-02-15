Стань резидентом Центра «Мой бизнес»! Приём заявок до 5 марта 2021 года

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, отнесенное к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона
Приоритетными направлениями для размещения в Центре «Мой бизнес» является деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства, информационных технологий, инновационных разработок, сельхозкооперации, туризма и социального предпринимательства.
Для участия в конкурсе нужны следующие документы:
- Заявление (образец скачать здесь);
- Бизнес-план сроком на 3 года (структура бизнес-плана содержится в Приложении № 2 к Положению о конкурсном отборе субъектов МСП);
- Копия паспорта заявителя;
- Доверенность представителя, заверенная (удостоверенная) в установленном законодательством порядке (в случае обращения заявителя в Центр «Мой бизнес» через представителя).
Резиденты получают:
- Готовый офис по льготной арендной стоимости (от 460 до 545 руб. за 1 кв. м). Средняя площадь одного офисного помещения — 20 кв.м. Каждый офис рассчитан на 4 рабочих места и оснащён офисной мебелью, оргтехникой (компьютер, телефон, МФУ), Wi-Fi. В первый год резидентства аренда офиса составляет 40% от полной стоимости, во второй год — 60%, в третий год — 100%.
- Развитие в рамках Акселерационной программы резидента: актуальные тренинги и вебинары, экспертное сопровождение проекта, детальная проработка и мониторинг бизнес-плана, консультационная и информационная поддержка, формирование круга единомышленников и партнёров.
- Возможность проводить мероприятия в 3-х конференц-залах Центра «Мой бизнес» и коворкинге «Фабрика». Залы оснащены системой видеоконференций, звуковым, мультимедийным и другим современным оборудованием.
- Бесплатные консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности (регистрация юридического лица; налогообложение; бухгалтерский учет, кредитование; правовая защита и развитие предприятия; бизнес-планирование; консультации при подготовке учредительных документов и документов, необходимых для регистрации юридических лиц; поддержка при решении административных и правовых проблем, в том числе составление типовых договоров, почтово-секретарские услуги);
- Доступ к дополнительным образовательным программам для развития бизнеса.
К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие следующие основные виды деятельности, указанные в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей):
- финансовые, страховые услуги;
- розничная или оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
Заявки принимаются до 5 марта 2021 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 209, и на электронную почту: ufimskaya@altaicpp.ru. Более подробная информация содержится в Положении о конкурсном отборе субъектов МСП.