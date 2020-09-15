Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2020»

Конкурс «Лучший частный инвестор 2020» (ЛЧИ) проводится среди клиентов российских брокерских компаний на реальных брокерских счетах, зарегистрированных на Московской бирже. Конкурсантам потребуется выбрать одну или несколько площадок для участия и совершать сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами из предложенного перечня в течение срока проведения состязания. При этом допускается использование участниками «торговых роботов».
Инвестор, продемонстрировавший лучший торговый результат по итогам конкурса, удостоится звания «Лучший частный инвестор» и получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей. Также в рамках состязания участники смогут побороться за первенство еще в 10 номинациях с денежными призами от 100 000 до 500 000 рублей.
участников конкурса производится с 10 сентября по 4 декабря 2020 года. Действующим клиентам «Открытие Брокер» для участия в ЛЧИ достаточно подать заявку в личном кабинете. Сумма активов на брокерском счете для допуска к конкурсу не лимитирована. Однако если стартовая сумма участника меньше 100 000 рублей, то доходность будет считаться не от фактической суммы, а от 100 000 рублей. Например, если участник стартовал с капиталом 1 000 рублей, а по завершении конкурса сумма на счете составила 110 000 рублей, то результат составит 10%.
Сделки и финансовые результаты участников конкурса будут ежедневно публиковаться в открытом доступе — это позволит участникам сравнивать свои результаты с достижениями других конкурсантов и ориентироваться на лучшие практики. Также «Открытие Брокер» рекомендует начинающим инвесторам просмотреть обучающие видеокурсы на портале Opentrainer.ru.
«Очередной конкурс ЛЧИ приковывает особое внимание, поскольку в 2020 году финансовые рынки ведут себя слишком волатильно. Это может поспособствовать высоким результатам участников. Приглашаю барнаульцев принять участие в конкурсе и желаю успешных торгов всем инвесторам», — говорит директор филиала «Открытие Брокер» в Барнауле Андрей Шалаев.
Организатор конкурса: АО «Открытие Брокер». Срок проведения акции: с 17 сентября по 17 декабря 2020 года. Подробная информация об Организаторе, правилах проведения конкурса — на сайте open-broker.ru