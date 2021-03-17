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Экономика
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Ставка на эффективность. Как «Газпром газораспределение Барнаул» реализует нацпроект «Производительность труда»

Промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда» представили на ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Итоги проведенных в рамках нацпроекта мероприятий были подведены 2 марта с участием коллектива барнаульского участка.

В ходе анализа пилотного потока «Оптимизация процесса технического обслуживания внутридомового газового оборудования» рабочая группа выявила 25 проблем и разработала план-график их устранения.

На встрече с коллективом компании советник по связям с общественностью и СМИ, руководитель проектного офиса Виктория Черепанова презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

В свою очередь заместитель директора по экономике и финансам Алексей Алексеенко отметил результаты работы по проекту и наградил активных участников рабочей группы ценными подарками.

В ближайшее время на предприятии предстоит активная работа команды проекта по внедрению мероприятий по снижению времени протекания процесса с 231 до 154 минут, а также по росту выработки с 32 до 48 шт./чел. в месяц.

Кроме того, в перспективе будет составлен план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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