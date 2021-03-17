Ставка на эффективность. Как «Газпром газораспределение Барнаул» реализует нацпроект «Производительность труда»

Итоги проведенных в рамках нацпроекта мероприятий были подведены 2 марта с участием коллектива барнаульского участка.
В ходе анализа пилотного потока «Оптимизация процесса технического обслуживания внутридомового газового оборудования» рабочая группа выявила 25 проблем и разработала план-график их устранения.
На встрече с коллективом компании советник по связям с общественностью и СМИ, руководитель проектного офиса Виктория Черепанова презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений.
В свою очередь заместитель директора по экономике и финансам Алексей Алексеенко отметил результаты работы по проекту и наградил активных участников рабочей группы ценными подарками.
В ближайшее время на предприятии предстоит активная работа команды проекта по внедрению мероприятий по снижению времени протекания процесса с 231 до 154 минут, а также по росту выработки с 32 до 48 шт./чел. в месяц.
Кроме того, в перспективе будет составлен план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.
Справка
Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru