Стоимость российской нефти рухнула ниже нуля

Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В моменте американская смесь стоила 16 центов, а потом и вовсе стоимость опустилась до нуля. Вслед за этим ушла в минус и российская Urals — до 2 долларов ниже нуля.

К 21:23 WTI торговалась в отрицательных значениях — минус 7,5 доллара, а после и вовсе — почти до минус 40 долларов (37,6 доллара за баррель).

Это спотовые цены (немедленная поставка). В минусе и североморская марка Brent, опять же, речь пока не идет о майских фьючерсах.

Если цена отрицательная, производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть, отмечают «Ведомости». Это позволяет предотвратить закрытие месторождений.

Нефтяной коммунизм

«В Америке пока наступил на май „нефтяной коммунизм“. Цена уже не только нулевая, но и отрицательная. То есть нефть сегодня является бесплатной. Это отражает панику на американской бирже, но это еще не означает, что завтра цена на Brent тоже будет минус два доллара, и на Urals тоже. <…> Игра действительно в такие ужастики, потому что нефть никогда не была бесплатной в Штатах, а теперь такая фантасмагоричная картина, которая рисует достаточно мрачные перспективы. <…> Но при этом нефть западного Техаса не является для нас ценовым ориентиром — у нас своих проблем с нефтью выше крыше. Просто это не означает, что нефть Urals стоит ноль рублей, это не так», — цитирует bfm.ru Константина Симонова, гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности.

Добыча нефти. Paul Lowry , CC BY 2.0,part from original.

Позднее июньские фьючерсы также перешли к падению, теряя к 21:17 около 16% — на тот момент речь шла о 21 долларе за баррель. Исторический минимум стоимости американской смеси до этого составлял 9,75 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса, который связан с распространением коронавируса Covid-19 и его влиянием на экономику, в частности, с ограничениями в различных странах.

Черный понедельник

Стоимость нефти вследствие распада договоренностей между странами ОПЕК+ радикально уменьшилась 9 марта — с $45 до $30. Эту дату назвали «черным понедельником». Потом стоимость сырья потеряла еще 30%. Вслед за нефтью обесценился российский рубль.