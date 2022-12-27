Стоит ли ожидать роста цен и когда экономика вернется к докризисному уровню, рассказали в ЦБ

2 Как на экономику повлияла эмиграция россиян?

Алексей Заботкин сообщил, что одним из факторов сокращения рабочей силы стала эмиграция россиян в 2022 году. Однако это не основная причина уменьшения численности рабочей силы, в большей степени на нее влияет демография.

«Сильно зависит все-таки от того, какие специалисты выбывают. И какова ситуация с трудовыми ресурсами в тех секторах, откуда они выбывают», — заявил он.

Зампред объяснил, что потребуется некоторое время для того, чтобы нарастить производительность труда. Можно компенсировать выбывшие трудовые ресурсы, либо привлечь дополнительную рабочую силу в экономику.