27 декабря
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Экономика

Стоит ли ожидать роста цен и когда экономика вернется к докризисному уровню, рассказали в ЦБ

Зампред Банка России Алексей Заботкин ответил на вопросы о российской экономике РБК. Стало известно, поднимутся ли цены из-за ослабленного рубля и сколько лет понадобится экономике, чтобы вернуться к докризисному уровню.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru
1 Когда экономика вернется на уровень 2021 года?

По словам Алесея Заботкина, российской экономике понадобится три года, чтобы вернуться к докризисному уровню. Это при условии, что она будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.

«Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада», — заявил зампред.

2 Как на экономику повлияла эмиграция россиян?

Алексей Заботкин сообщил, что одним из факторов сокращения рабочей силы стала эмиграция россиян в 2022 году. Однако это не основная причина уменьшения численности рабочей силы, в большей степени на нее влияет демография.

«Сильно зависит все-таки от того, какие специалисты выбывают. И какова ситуация с трудовыми ресурсами в тех секторах, откуда они выбывают», — заявил он.

Зампред объяснил, что потребуется некоторое время для того, чтобы нарастить производительность труда. Можно компенсировать выбывшие трудовые ресурсы, либо привлечь дополнительную рабочую силу в экономику.

Чемоданы.
Чемоданы.
Дмитрий Лямзин
3 Стоит ли ожидать роста цен?

Дезинфляционный вклад укрепления рубля с весны на текущий момент почти исчерпан, сообщил Заботкин.

В предстоящие месяцы следует ожидать проинфляционного влияния.

«Характер переноса остался неизменным. Мы его оцениваем порядка 0,5−0,6 п.п. в инфляцию на каждые 10% движения обменного курса в течение 6−12 месяцев», — заявил Алексей Заботкин.

4 Будут ли смягчены меры по движению капитала?

Дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется, сообщил зампред Банка.

Евро. Валюта.
Евро. Валюта.
CC0
5 Станет ли криптовалюта полноценной валютой?

По словам Заботкина, операции с криптовалютой и биткоином в России будут проводиться в рамках экспериментального режима — если проект поддержат законодатели.

Однако Центробанк возражает против широкого использования криптовалют, в том числе гражданами и предприятиями.

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