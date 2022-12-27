Стоит ли ожидать роста цен и когда экономика вернется к докризисному уровню, рассказали в ЦБ

По словам Алесея Заботкина, российской экономике понадобится три года, чтобы вернуться к докризисному уровню. Это при условии, что она будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.
«Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада», — заявил зампред.
Алексей Заботкин сообщил, что одним из факторов сокращения рабочей силы стала эмиграция россиян в 2022 году. Однако это не основная причина уменьшения численности рабочей силы, в большей степени на нее влияет демография.
«Сильно зависит все-таки от того, какие специалисты выбывают. И какова ситуация с трудовыми ресурсами в тех секторах, откуда они выбывают», — заявил он.
Зампред объяснил, что потребуется некоторое время для того, чтобы нарастить производительность труда. Можно компенсировать выбывшие трудовые ресурсы, либо привлечь дополнительную рабочую силу в экономику.
Дезинфляционный вклад укрепления рубля с весны на текущий момент почти исчерпан, сообщил Заботкин.
В предстоящие месяцы следует ожидать проинфляционного влияния.
«Характер переноса остался неизменным. Мы его оцениваем порядка 0,5−0,6 п.п. в инфляцию на каждые 10% движения обменного курса в течение 6−12 месяцев», — заявил Алексей Заботкин.
Дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется, сообщил зампред Банка.
По словам Заботкина, операции с криптовалютой и биткоином в России будут проводиться в рамках экспериментального режима — если проект поддержат законодатели.
Однако Центробанк возражает против широкого использования криптовалют, в том числе гражданами и предприятиями.
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