Столичные депутаты предложили дать денег всем россиянам

Из обращения президенту:
Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия (25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч рублей на ребенка) всем гражданам России за счет средств федерального бюджета.
Депутаты отметили, что финансовая помощь — лучший способ поддержать платежеспособный спрос и всю экономику.
Под обращением подписались «справедливоросс» Михаил Тимонов, депутаты Мосгордумы от КПРФ и «Яблока», депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга.