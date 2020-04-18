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Экономика

Столичные депутаты предложили дать денег всем россиянам

Депутаты разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей в период эпидемии коронавируса. Они направили открытое обращение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет Lenta.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Из обращения президенту:

Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия (25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч рублей на ребенка) всем гражданам России за счет средств федерального бюджета.

Депутаты отметили, что финансовая помощь — лучший способ поддержать платежеспособный спрос и всю экономику.

Под обращением подписались «справедливоросс» Михаил Тимонов, депутаты Мосгордумы от КПРФ и «Яблока», депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга.

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