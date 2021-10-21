«Страдать будем все»: в одном из алтайских районов молоко сливают в канализацию

Видео в своем Instagram разместила местная газета «Районный вестник». Судя по комментарием за кадром, молокосборщик решился на такой шаг из-за качества сырья, в котором обнаружились следы антибиотиков.
Сообщается также, что с такой ситуацией местный предприниматель, собирающий у населения молоко, сталкивается не первый раз.
«Вот так вот сливаем молоко на землю, в канализацию. Говоришь же людям: „Ставите вы уколы, мажете вымя, не сдавайте это молоко. Страдать теперь будем все“. Молоко с антибиотиками не принимают нигде», — говорит автор видео.
Напомним, Краснощековский район является в Алтайском крае одним из лидеров по количеству личных подсобных хозяйств.
Чем опасны антибиотики
Антибиотики, данные животным с профилактической или лечебной целью, не разрушаются и при термической обработке продукта. Для потребителей это чревато нарушением кишечной микрофлоры, ухудшением самочувствия, снижением чувствительности к лекарствам, подавляющим рост живых бактерий.
В конце 2017 года в Алтайском крае разразился скандал. Выяснилось, что «Рубцовский молочный завод», выпускающий сыр «Ламбер» принимал на производство молоко со следами антибиотиков и делал это намерено.
Также проверяющие нашли в сыре «Ламбер» антибиотики тетрациклиновой группы. В Россельхознадзоре тогда сообщали: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия.
Расследование по делу длилось больше полугода.