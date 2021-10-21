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Экономика

«Страдать будем все»: в одном из алтайских районов молоко сливают в канализацию

В сети появилось видео, как сборщик молока в Алтайском крае сливает его на землю. Действие происходит в Краснощековском районе.

Молоко. Дойка.
Молоко. Дойка.
unsplash.com

Видео в своем Instagram разместила местная газета «Районный вестник». Судя по комментарием за кадром, молокосборщик решился на такой шаг из-за качества сырья, в котором обнаружились следы антибиотиков.

Сообщается также, что с такой ситуацией местный предприниматель, собирающий у населения молоко, сталкивается не первый раз.

«Вот так вот сливаем молоко на землю, в канализацию. Говоришь же людям: „Ставите вы уколы, мажете вымя, не сдавайте это молоко. Страдать теперь будем все“. Молоко с антибиотиками не принимают нигде», — говорит автор видео.

Напомним, Краснощековский район является в Алтайском крае одним из лидеров по количеству личных подсобных хозяйств.

Чем опасны антибиотики

Антибиотики, данные животным с профилактической или лечебной целью, не разрушаются и при термической обработке продукта. Для потребителей это чревато нарушением кишечной микрофлоры, ухудшением самочувствия, снижением чувствительности к лекарствам, подавляющим рост живых бактерий.

В конце 2017 года в Алтайском крае разразился скандал. Выяснилось, что «Рубцовский молочный завод», выпускающий сыр «Ламбер» принимал на производство молоко со следами антибиотиков и делал это намерено.

Рубцовский молочный завод.
Рубцовский молочный завод.
Рубцовский молочный завод.
Рубцовский молочный завод.
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин
На &quot;Рубцовском молочном заводе&quot; реализовали новый инвестпроект
На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект
Дмитрий Лямзин

Также проверяющие нашли в сыре «Ламбер» антибиотики тетрациклиновой группы. В Россельхознадзоре тогда сообщали: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия.

Расследование по делу длилось больше полугода.

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