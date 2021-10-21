«Страдать будем все»: в одном из алтайских районов молоко сливают в канализацию

В сети появилось видео, как сборщик молока в Алтайском крае сливает его на землю. Действие происходит в Краснощековском районе.

Видео в своем Instagram разместила местная газета «Районный вестник». Судя по комментарием за кадром, молокосборщик решился на такой шаг из-за качества сырья, в котором обнаружились следы антибиотиков.

Сообщается также, что с такой ситуацией местный предприниматель, собирающий у населения молоко, сталкивается не первый раз.

«Вот так вот сливаем молоко на землю, в канализацию. Говоришь же людям: „Ставите вы уколы, мажете вымя, не сдавайте это молоко. Страдать теперь будем все“. Молоко с антибиотиками не принимают нигде», — говорит автор видео.

Напомним, Краснощековский район является в Алтайском крае одним из лидеров по количеству личных подсобных хозяйств.

Чем опасны антибиотики

Антибиотики, данные животным с профилактической или лечебной целью, не разрушаются и при термической обработке продукта. Для потребителей это чревато нарушением кишечной микрофлоры, ухудшением самочувствия, снижением чувствительности к лекарствам, подавляющим рост живых бактерий.



В конце 2017 года в Алтайском крае разразился скандал. Выяснилось, что «Рубцовский молочный завод», выпускающий сыр «Ламбер» принимал на производство молоко со следами антибиотиков и делал это намерено.

Рубцовский молочный завод. Рубцовский молочный завод. На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин На «Рубцовском молочном заводе» реализовали новый инвестпроект Дмитрий Лямзин

Также проверяющие нашли в сыре «Ламбер» антибиотики тетрациклиновой группы. В Россельхознадзоре тогда сообщали: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия.

Расследование по делу длилось больше полугода.