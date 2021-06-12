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Экономика

Страх комбайнера. На «Дне сибирского поля» покажут то, чего раньше не было

23 июня на форуме «День сибирского поля» презентуют беспилотный комбайн, который будет двигаться по полю без участия человека. Об этом 11 июня в ходе онлайн конференции «Алтай Агро» рассказал представитель торговой компании «Европа».

Уборка урожая.
Уборка урожая.
Олег Богданов

Беспилотный комбайн или как его еще называют, комбайн с повышенной степенью автономности, выпустил завод «Ростсельмаш».

На «Дне сибирского поля» он будет сам двигаться по обозначенному участку, поднимать и опускать жатку, разворачиваться.

Также будет показана, как такой «беспилотник» реагирует на неожиданные препятствия на своем пути и останавливается в экстренных ситуациях. Возможности подобных образцов в Алтайском крае в формате агрофорума еще не демонстрировались.

Александр Соловьев, бренд-менеджер по электронным системам компании «Европа», подчеркнул, что задача беспилотного комбайне не в том, чтобы вытеснить механизатора, а чтобы сделать его работу более эффективной и комфортной.

Напомним, традиционный аграрный форум «День сибирского поля» пройдет в селе Прутское Павловского района 23−24 июня.

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