Страх комбайнера. На «Дне сибирского поля» покажут то, чего раньше не было

Беспилотный комбайн или как его еще называют, комбайн с повышенной степенью автономности, выпустил завод «Ростсельмаш».
На «Дне сибирского поля» он будет сам двигаться по обозначенному участку, поднимать и опускать жатку, разворачиваться.
Также будет показана, как такой «беспилотник» реагирует на неожиданные препятствия на своем пути и останавливается в экстренных ситуациях. Возможности подобных образцов в Алтайском крае в формате агрофорума еще не демонстрировались.
Александр Соловьев, бренд-менеджер по электронным системам компании «Европа», подчеркнул, что задача беспилотного комбайне не в том, чтобы вытеснить механизатора, а чтобы сделать его работу более эффективной и комфортной.
Напомним, традиционный аграрный форум «День сибирского поля» пройдет в селе Прутское Павловского района 23−24 июня.