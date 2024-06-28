Страхование становится все более популярным в Сибири

В последнее время наблюдается рост интереса физических и юридических лиц к услугам страхования. В СберСтраховании отметили, что подход компании к клиентам становится все более персонализированным.

Что страхуют

Большой популярностью у людей сегодня пользуются программы добровольного медицинского страхования (ДМС), также растет востребованность страховой защиты бизнеса — как в сегменте МСП, так и среди представителей крупных компаний. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Больше всего пользуются спросом такие медицинские услуги по ДМС, как общеклинические исследования, физиотерапия и услуги терапевта, — пояснил Солнцев.

Жители Алтайского края оформили в СберСтраховании 16,3 тыс. полисов — 13,5 тыс. договоров ипотечного страхования и 2,8 тыс. полисов добровольного страхования.

Также для Сибири и Алтайского края в частности особенно актуальна защита от клеща. Такую страховую программу оформили уже более 36 тыс. сибиряков. 20% из них — жители Алтайского края. Стоимость полис составляет всего 250 рублей. В прошлом году СберСтрахование оплатило обследования и лечение более чем на 14 млн рублей. Чаще всего врачи назначают пострадавшим профилактику энцефалита (44%), а также направляют клеща на анализ (40,5%). Но бывают и более сложные случаи, когда требуется не только лечение, но и реабилитация.

Почему стоит страховать

С начала года жители Алтайского края получили по страховке 15,4 млн. рублей. 85% случаев — по полисам добровольного страхования, 15% — по полисам ипотечного страхования.

Самая крупная выплата составила 518 тыс. рублей — по договору ипотечного страхования из-за подтопления.

По полису добровольного страхования самая крупная выплата также была сделана в связи с подтоплением, она составила 462 тыс. рублей.

На ближайшие 3 года мы сформировали стратегию «человекоцентричного» подхода, — подчеркнул генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков. — Стратегия основана на трех идеях: максимальная персонификация в работе как с физическими, так и с юрлицами; стремление к максимальному удобству клиента при взаимодействии с нашими страховыми продуктами; работа по снижению вероятности наступления страхового случая.

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