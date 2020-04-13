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Экономика

Страховые компании не будут возмещать предпринимателям убытки из-за пандемии

Бизнесмены, пострадавшие от COVID-19, могут не надеяться на компенсацию потерь от страховых компаний за простой производства, сообщают «Известия».

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Чтобы предприниматель получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет.

Также лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19.

Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.

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